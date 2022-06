De Sciglio è di troppo: ci siamo per uno scambio verso la Capitale (Di martedì 28 giugno 2022) Mattia De Sciglio è pronto a essere ceduto, con il ragazzo scuola Milan che potrebbe andare nella Capitale per uno scambio clamoroso. Se c’è un giocatore che in questi anni non è stato in grado di fare il grande salto di qualità, quello è stato sicuramente Mattia De Sciglio, un giocatore che in età giovanile avrebbe dovuto consacrarsi sempre di più come uno dei migliori laterali in Italia, ma purtroppo le sue prestazioni sono andate sempre di più in calo, per questo motivo la Juventus non sembra più essere intenzionata a continuare con lui nonostante ci sia stato il rinnovo di contratto che però sembra essere davvero funzionale solamente per poterlo inserire all’interno di qualche scambio in giro per il Belpaese. LaPresseGià nell’estate del 2017 furono in molti a essere poco convinti ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 giugno 2022) Mattia Deè pronto a essere ceduto, con il ragazzo scuola Milan che potrebbe andare nellaper unoclamoroso. Se c’è un giocatore che in questi anni non è stato in grado di fare il grande salto di qualità, quello è stato sicuramente Mattia De, un giocatore che in età giovanile avrebbe dovuto consacrarsi sempre di più come uno dei migliori laterali in Italia, ma purle sue prestazioni sono andate sempre di più in calo, per questo motivo la Juventus non sembra più essere intenzionata a continuare con lui nonostante ci sia stato il rinnovo di contratto che però sembra essere davvero funzionale solamente per poterlo inserire all’interno di qualchein giro per il Belpaese. LaPresseGià nell’estate del 2017 furono in molti a essere poco convinti ...

Nick_cannonier : @AJG_Official Sarebbe stato bello anche mandare via De Sciglio ed Alex Sandro, ma chiedo troppo - vanda235 : RT @rosysantacroce_: @SalJ80 E se per esempio si iniziasse con il non offendere gratuitamente nessun nostro giocatore o ex giocatore? Tropp… - rosysantacroce_ : @SalJ80 E se per esempio si iniziasse con il non offendere gratuitamente nessun nostro giocatore o ex giocatore? Tr… - alessinho95 : @davidsiracusano David, De Ligt ha una personalità troppo importante, a noi piacciono quelli che stanno a cuccia co… - bortogi : @araujopampanin De Ligt nessuno è contento di cederlo, ma meglio ora che a zero. E di sicuro ci sono margini per pr… -