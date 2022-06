Copasir in missione a Bruxelles, Urso: “Evitare interferenze straniere ad elezioni politiche’ (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Conclusa la due giorni del Copasir in missione istituzionale a Bruxelles. Una delegazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composta dal presidente Adolfo Urso, dalla vice presidente Federica Dieni, dai senatori Paolo Arrigoni ed Ernesto Magorno e dai deputati Enrico Borghi ed Elio Vito, si è infatti recata in missione per poter svolgere alcuni approfondimenti sui temi oggetto delle indagini conoscitive che sta conducendo: sulla prospettiva di una difesa comune europea e di una maggiore integrazione fra servizi di intelligence, sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica e, in modo particolare, sulle forme di disinformazione e sulle minacce ibride anche di natura cibernetica. Su tali argomenti, infatti, le istituzioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Conclusa la due giorni delinistituzionale a. Una delegazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composta dal presidente Adolfo, dalla vice presidente Federica Dieni, dai senatori Paolo Arrigoni ed Ernesto Magorno e dai deputati Enrico Borghi ed Elio Vito, si è infatti recata inper poter svolgere alcuni approfondimenti sui temi oggetto delle indagini conoscitive che sta conducendo: sulla prospettiva di una difesa comune europea e di una maggiore integrazione fra servizi di intelligence, sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica e, in modo particolare, sulle forme di disinformazione e sulle minacce ibride anche di natura cibernetica. Su tali argomenti, infatti, le istituzioni ...

