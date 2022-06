Calciomercato Inter, mani nei capelli per Inzaghi: accordo col PSG, è addio (Di martedì 28 giugno 2022) Inter e PSG pronte a chiudere l’affare. Il top player dei nerazzurri ha trovato l’accordo con il club francese: offerta faraonica irrinunciabile. Il Paris Saint-Germain del presidente Nasser Al-Khelaifi è sempre pronto a mettere mano al portafoglio per accaparrarsi i migliori calciatori in circolazione. Da quale settimana il club parigino ha messo gli occhi sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 giugno 2022)e PSG pronte a chiudere l’affare. Il top player dei nerazzurri ha trovato l’con il club francese: offerta faraonica irrinunciabile. Il Paris Saint-Germain del presidente Nasser Al-Khelaifi è sempre pronto a mettere mano al portafoglio per accaparrarsi i migliori calciatori in circolazione. Da quale settimana il club parigino ha messo gli occhi sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Inter, oltre al @PSG_inside, torna forte il @ChelseaFC su Milan #Skriniar @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, non solo #PSG: su #Skriniar c'è anche il #Chelsea - Gazzetta_it : #Inter, 'un alleato' in Turchia? Il Galatasaray ci prova per #Vidal #calciomercato - serieAnews_com : ?? #Inter, l'addio a #Skriniar è sempre più vicino: accordo di massima col #PSG, offerta faraonica - ZonaBianconeri : RT @baronemarco80: #Juve, #Inter, #Roma e #Milan: finirà così la #SerieATIM 22/23? In questo ordine guardando ai primi quattro posti? Anc… -