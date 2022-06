Adinolfi non ha capito nulla della laicità dello Stato. E non fa nulla per nasconderlo (Di martedì 28 giugno 2022) Il concetto di laicità dello Stato, ribadito agli articoli 7 e 8 della Costituzione italiana, più o meno si può esplicare così: qualsiasi credo religioso – in Italia sono considerati tutti allo stesso modo – non può in nessun modo interferire sulle leggi. Sembra semplice ma per Mario Adinolfi non lo è: su Twitter il leader ultracattolico del Popolo della Famiglia ha attaccato il segretario del Partito democratico Enrico Letta, che oggi aveva pubblicato un messaggio social: “Se non vuoi divorziare non divorzi, se sei anti aborto non lo pratichi, se sei contro le relazioni omosessuali non le hai. Ma non puoi impedire di fare quel che non sceglieresti per te. Questa è la laicità dello Stato, una conquista ora in pericolo”. Ricordo al ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Il concetto di, ribadito agli articoli 7 e 8Costituzione italiana, più o meno si può esplicare così: qualsiasi credo religioso – in Italia sono considerati tutti allo stesso modo – non può in nessun modo interferire sulle leggi. Sembra semplice ma per Marionon lo è: su Twitter il leader ultracattolico del PopoloFamiglia ha attaccato il segretario del Partito democratico Enrico Letta, che oggi aveva pubblicato un messaggio social: “Se non vuoi divorziare non divorzi, se sei anti aborto non lo pratichi, se sei contro le relazioni omosessuali non le hai. Ma non puoi impedire di fare quel che non sceglieresti per te. Questa è la, una conquista ora in pericolo”. Ricordo al ...

