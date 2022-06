Wimbledon 2022 | programma ed orari martedì 28 giugno | cinque azzurri in campo

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo diper la giornata di28. Tantiin, si chiudono i match del primo turno nello Slam su erba londinese. Spicca la presenza di Matteo Berrettini, per molti tra i favoriti per arrivare fino in fondo, c’è anche Rafa Nadal sul centrale oltre a Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Camila Giorgi e Jasmine Paolini. Ecco di seguito lazione resa nota dagli organizzatori del torneo.CENTRE COURT (inizio ore 14:30 italiane) (1) Swiatek vs FettA seguire: F. Cerundolo vs (2) NadalA seguire: (WC) S. Williams vs Tan COURT 1 (inizio alle ore 14:00 italiane) (8) Berrettini vs GarinA seguire: Muchova vs (16) HalepA seguire: ...