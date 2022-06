Uomini e Donne, Lilli Pugliese vittima di una truffa mette in guardia i follower: “Io non potrei mai fare una cosa del genere!” (Di lunedì 27 giugno 2022) Brutta disavventura per Lilli Pugliese: l’ex corteggiatrice di Luca Salatino – che all’interno di Uomini e Donne si è vista preferire la rivale Soraia Ceruti – è stata vittima di una spiacevole truffa. Nelle scorse ore, infatti, le hanno sottratto il profilo Instagram e non solo: solitamente, chi si appropria dei profili Instagram di altre persone si affretta a cambiarne identità, sfruttando l’alto numero di followers della vittima. In questo caso, invece, l’hacker ha voluto sfruttare, oltre che il suo alto numero di followers, anche la notorietà di Lilli per pubblicizzare un servizio truffaldino. Alcuni fan erano rimasti stupiti nel vedere Lilli pubblicare questo genere di storie e ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 giugno 2022) Brutta disavventura per: l’ex corteggiatrice di Luca Salatino – che all’interno disi è vista preferire la rivale Soraia Ceruti – è statadi una spiacevole. Nelle scorse ore, infatti, le hanno sottratto il profilo Instagram e non solo: solitamente, chi si appropria dei profili Instagram di altre persone si affretta a cambiarne identità, sfruttando l’alto numero dis della. In questo caso, invece, l’hacker ha voluto sfruttare, oltre che il suo alto numero dis, anche la notorietà diper pubblicizzare un servizioldino. Alcuni fan erano rimasti stupiti nel vederepubblicare questo genere di storie e ...

LaStampa : Giannini: 'Non è stata la mano di Dio a cancellare il diritto all'aborto: sono stati uomini che odiano le donne' - EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - ValeriaValente_ : Grande risultato del @pdnetwork e del centrosinistra ai ballottaggi di oggi grazie alla serietà, all’unità ma anche… - Torex1979 : RT @tradori: Due uomini in primo piano e una donna incinta coperta sul viso, come un oggetto decorativo. Le donne trattate come nient'altr… - dinamo3040 : RT @tradori: Due uomini in primo piano e una donna incinta coperta sul viso, come un oggetto decorativo. Le donne trattate come nient'altr… -