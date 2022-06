Una boccata d'aria: il trailer della commedia con Aldo Baglio e Lucia Ocone (Di lunedì 27 giugno 2022) Aldo Baglio riscopre le radici siciliane nel trailer di Una boccata d'aria, commedia con Lucia Ocone e Giovanni Calcagno, al cinema dal 7 luglio. 01 Distribution presenta il trailer di Una boccata d'aria, commedia diretta da Alessio Lauria interpretata da Aldo Baglio, Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino e Davide Calgaro. Una boccata d'aria è una produzione Groenlandia con Rai Cinema, prodotto da Matteo Rovere. Il film, presentato ufficialmente al Taormina Film Fest, uscirà nelle sale il 7 luglio distribuito da 01 Distribution. Aldo, Giovanni e Giacomo sul ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 giugno 2022)riscopre le radici siciliane neldi Unad'cone Giovanni Calcagno, al cinema dal 7 luglio. 01 Distribution presenta ildi Unad'diretta da Alessio Lauria interpretata da, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino e Davide Calgaro. Unad'è una produzione Groenlandia con Rai Cinema, prodotto da Matteo Rovere. Il film, presentato ufficialmente al Taormina Film Fest, uscirà nelle sale il 7 luglio distribuito da 01 Distribution., Giovanni e Giacomo sul ...

Pubblicità

Pinosuma1 : RT @CiaoNando: Per chi è rimasto con #Conte proporrei una deroga a chi è vicino ai 2 mandati perché hanno dimostrato di essere convinti del… - CenturrinoLuigi : RT @CiaoNando: Per chi è rimasto con #Conte proporrei una deroga a chi è vicino ai 2 mandati perché hanno dimostrato di essere convinti del… - sickofyaall : declino così rovinoso che una coltellata sarebbe una boccata d'aria - miryisGolden : Mi sono detta 'prendo una boccata d'aria per 5 minuti e poi torno in casa, non ci sarà poi così caldo'.. eh infatti… - Giancar70336148 : RT @CiaoNando: Per chi è rimasto con #Conte proporrei una deroga a chi è vicino ai 2 mandati perché hanno dimostrato di essere convinti del… -