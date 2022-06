Siccità, la Protezione civile non esclude il razionamento idrico. La Lombardia chiede acqua alla Svizzera (Di lunedì 27 giugno 2022) Vista la Siccità senza precedenti, non si può escludere “il razionamento diurno dell’acqua“. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio a Sky Tg24. Curcio ha stimato intorno “al 40-50% di quantità di acqua piovuta in meno rispetto alle medie degli ultimi anni, e fino al 70 per cento di neve in meno. E il Po ha una portata “sino all’80 per cento in meno”. “I criteri li stiamo definendo con le regioni e soprattutto le misure. Penso che nelle prossime giornate, al massimo un paio di settimane, avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di emergenza”, ha detto il capo della Protezione civile. “Gli incendi quest’anno”, ha anche spiegato, “sono più del doppio dell’anno scorso e oltre sei volte di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Vista lasenza precedenti, non si puòre “ildiurno dell’“. Lo ha detto il capo della, Fabrizio Curcio a Sky Tg24. Curcio ha stimato intorno “al 40-50% di quantità dipiovuta in meno rispetto alle medie degli ultimi anni, e fino al 70 per cento di neve in meno. E il Po ha una portata “sino all’80 per cento in meno”. “I criteri li stiamo definendo con le regioni e soprattutto le misure. Penso che nelle prossime giornate, al massimo un paio di settimane, avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di emergenza”, ha detto il capo della. “Gli incendi quest’anno”, ha anche spiegato, “sono più del doppio dell’anno scorso e oltre sei volte di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Continua l'emergenza siccità, soprattutto al Nord. Il capo della Protezione civile Curcio: 'Non si può escludere il… - HuffPostItalia : Emergenza siccità, la Protezione Civile: 'Non escludiamo il razionamento diurno dell'acqua' - Agenzia_Ansa : Peggiora la condizione della siccità in Italia, è in arrivo lo stato di emergenza. Al via un coordinamento tra i mi… - rev24_ : RT @radiondadurto: Le nostre interviste con climatologi e agricoltori - trasimenonline : #Siccità, Protezione Civile Umbria: livello del Trasimeno a rischio -