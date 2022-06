Sassuolo | corteggiamento per Cancellieri del Verona

Pubblicità

CanaleSassuolo.it

... l'esterno destro di proprietà delha disputato una stagione da 36 presenze ed 1 gol in ... Dopo l' interesse dell'Ancona Matelica , infatti, va registrato anche ildi un'altra ...... suo il primo gol vittoria all'Arechi contro il Genoa, poi a Verona, contro il, il Milan, ... Capozucca, perché si registrano ile la ricca offerta dalla Bundesliga (Wolfsburg e ... Calciomercato Sassuolo: una big di Serie C su Matteo Saccani (2001) La Juventus si prepara all'esordio stagionale in campionato quando il 13 agosto allo Stadium ospiterà il Sassuolo ...Non solo l'interesse del Psg e di tanti altri club per l'attaccante del Sassuolo: ora, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, si registra anche il corteggiamento dell'Atletico Madrid di Simeone ...