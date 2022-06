Reggio Calabria, anziano muore in casa di riposo: 5 arresti (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Cinque arresti a Reggio Calabria per maltrattamenti e la morte di un anziano in una casa di riposo abusiva. Dalle prime ore di questa mattina infatti, il Nas della città, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura, a carico dei 5 indagati – rispettivamente due titolari e 3 dipendenti della casa di riposo abusiva – a vario titolo per maltrattamenti verso persona convivente e abbandono di persone incapaci con l’aggravante che avrebbero causato la morte di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Cinqueper maltrattamenti e la morte di unin unadiabusiva. Dalle prime ore di questa mattina infatti, il Nas della città, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di, ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare aglidomiciliari emessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura, a carico dei 5 indagati – rispettivamente due titolari e 3 dipendenti delladiabusiva – a vario titolo per maltrattamenti verso persona convivente e abbandono di persone incapaci con l’aggravante che avrebbero causato la morte di un ...

