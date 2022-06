POCO F4 e X4 GT sono ufficiali con connettività 5G e un prezzo di lancio da urlo (Di lunedì 27 giugno 2022) POCO ha presentato attraverso uno speciale evento streaming globale due nuovi smartphone Android, POCO F4 e di POCO X4 GT. Finalmente, dopo settimane di rumor e indiscrezioni, possiamo conoscere tutti i dettagli sui nuovi prodotti che puntano molto sul rapporto qualità-prezzo. Scopriamo insieme tutte le specifiche e le caratteristiche tecniche, oltre alle funzionalità, al design e naturalmente ai prezzi e alle date di uscita per il mercato italiano. POCO F4 e POCO X4 GT sono ufficiali: ecco specifiche e funzionalità Secondo quanto riferisce l'azienda cinese, POCO F4 è dotato di tutti i punti di forza di uno smartphone della categoria flagship, tra i quali spicca il SoC Qualcomm Snapdragon 870 a 7 nm, che in questo caso si spinge fino a ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 giugno 2022)ha presentato attraverso uno speciale evento streaming globale due nuovi smartphone Android,F4 e diX4 GT. Finalmente, dopo settimane di rumor e indiscrezioni, possiamo conoscere tutti i dettagli sui nuovi prodotti che puntano molto sul rapporto qualità-. Scopriamo insieme tutte le specifiche e le caratteristiche tecniche, oltre alle funzionalità, al design e naturalmente ai prezzi e alle date di uscita per il mercato italiano.F4 eX4 GT: ecco specifiche e funzionalità Secondo quanto riferisce l'azienda cinese,F4 è dotato di tutti i punti di forza di uno smartphone della categoria flagship, tra i quali spicca il SoC Qualcomm Snapdragon 870 a 7 nm, che in questo caso si spinge fino a ...

Pubblicità

stebellentani : Dal Corsera di oggi. Abbiamo poco più di 200 ricoverati in TI e 160 di loro non sono lì per covid. Punto ??????? - SaveChildrenIT : Le immagini e le violenze sui migranti a #Melilla sono inaccettabili e sono figlie di un politica europea miope e p… - borghi_claudio : @Giusepp62434269 @emibis2 @VivabombacciTer Siamo alleati della Le Pen. Tutti quelli che hanno parlato da anni del P… - Howard_The_ : @HSkelsen L'auto segnava 41° poco fa. E non sono né a Dubai, né a Kuwait City. - Fiora_C : RT @PBerizzi: Lo yoga? Poco inclusivo verso i neri. Su @guardian il racconto delle donne africane sulle lezioni nelle palestre di Londra, t… -