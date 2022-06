“Perché ho dovuto farlo”. Bufera su Alessandra Amoroso: ora svela il motivo del suo gesto (Di lunedì 27 giugno 2022) Alessandra Amoroso, Perché non ha fatto l’autografo alla fan. Finalmente, dopo l’esplosione di polemiche scaturite nelle scorse ore, è arrivata la spiegazione ufficiale da parte della cantante. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha deciso di affidare il suo pensiero a Twitter ed è entrata nei dettagli, illustrando il motivo che l’ha spinta ad agire in quella maniera. Lei nel video diffuso in rete aveva già affermato che non poteva firmare per evitare di danneggiare altri suoi ammiratori, che non avrebbero avuto l’autografo. Alessandra Amoroso, Perché non ha fatto l’autografo alla fan, ora c’è tutta la versione dei fatti raccontata dall’artista pugliese. Alessandra ha negato un autografo a una ragazza spiegando che se avesse firmato il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)non ha fatto l’autografo alla fan. Finalmente, dopo l’esplosione di polemiche scaturite nelle scorse ore, è arrivata la spiegazione ufficiale da parte della cantante. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha deciso di affidare il suo pensiero a Twitter ed è entrata nei dettagli, illustrando ilche l’ha spinta ad agire in quella maniera. Lei nel video diffuso in rete aveva già affermato che non poteva firmare per evitare di danneggiare altri suoi ammiratori, che non avrebbero avuto l’autografo.non ha fatto l’autografo alla fan, ora c’è tutta la versione dei fatti raccontata dall’artista pugliese.ha negato un autografo a una ragazza spiegando che se avesse firmato il suo ...

Pubblicità

reportrai3 : Nel 2020 la Regione Lazio ha speso oltre un miliardo di euro per rimborsare le strutture private e anche nel 2022 h… - Roberto16111962 : @tempoweb Burioni? Chi quello che ha detto che il Covid in Italia non sarebbe arrivato? Parla ancora solo perché fa… - _musica_vita_ : Il suo principio è quello di riuscire ad accontentare quanta più gente possibile dai fan più accaniti a gente 'che… - swiftsblaze : @EIGHTSVOICE Cioè mi fa stare profondamente male e mi mette una profonda ansia ogni volta. Infatti per gestire la c… - graaf63 : RT @live2disagree: @ZombieBuster5 non hanno fatto ritirare neanche le pensioni ai vecchi. io dovevo ritirare un vaglia ho dovuto aspettare… -

Better Call Saul 6, Parte 2: Carol Burnett sarà nei nuovi Episodi Aaron Paul ed io abbiamo dovuto coordinare i nostri programmi per assicurarci di essere disponibili ... Non so in quale episodio si tratti, perché non è stato girato in ordine cronologico. Siamo stati ... Carlotta Rossi, chi è la presunta figlia di Bud Spencer che chiede l'esame del dna ... crolla tettoia del palco per il concerto di Elisa:[...] Il concerto si sarebbe dovuto tenere ... Al corriere che le domanda perché chieda il riconoscimento solo adesso, la donna risponde: "Oggi sono ... La Legge per Tutti Aaron Paul ed io abbiamocoordinare i nostri programmi per assicurarci di essere disponibili ... Non so in quale episodio si tratti,non è stato girato in ordine cronologico. Siamo stati ...... crolla tettoia del palco per il concerto di Elisa:[...] Il concerto si sarebbetenere ... Al corriere che le domandachieda il riconoscimento solo adesso, la donna risponde: "Oggi sono ... Nuova convivenza e assegno di mantenimento figli