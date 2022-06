Partita Iva e fatturazione elettronica, tutte le nuove regole in vigore dal 1° luglio (Di lunedì 27 giugno 2022) Partita Iva e fatturazione elettronica: cosa cambia a partire dal prossimo 1° luglio 2022 per i lavoratori del settore privato? Sono trascorsi circa tre anni dall’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per i privati, consentendo all’Amministrazione finanziaria di migliorare il monitoraggio del comportamento dei soggetti considerati a elevata pericolosità fiscale e di effettuare controlli incrociati sulle operazioni IVA in tempi estremamente rapidi. Pertanto, a partire da venerdì 1° luglio, l’obbligo della fatturazione elettronica sarà ufficialmente esteso anche a nuove categorie. Inoltre, è stata annunciata l’adozione di importanti novità: se, infatti, la numerazione delle fatture resta inalterata, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 giugno 2022)Iva e: cosa cambia a partire dal prossimo 1°2022 per i lavoratori del settore privato? Sono trascorsi circa tre anni dall’introduzione dellaobbligatoria per i privati, consentendo all’Amministrazione finanziaria di migliorare il monitoraggio del comportamento dei soggetti considerati a elevata pericolosità fiscale e di effettuare controlli incrociati sulle operazioni IVA in tempi estremamente rapidi. Pertanto, a partire da venerdì 1°, l’obbligo dellasarà ufficialmente esteso anche acategorie. Inoltre, è stata annunciata l’adozione di importanti novità: se, infatti, la numerazione delle fatture resta inalterata, ...

