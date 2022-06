Orietta Berti opinionista del GF Vip 7 insieme a Sonia Bruganelli? Il rumor (Di lunedì 27 giugno 2022) Orietta Berti al GF Vip 7? Solo poche fa TvBlog ha annunciato che Sonia Bruganelli a settembre tornerà a ricoprire il suo ruolo di opinionista al GF Vip 7. Ma chi affiancherà la moglie di Paolo Bonolis dopo l’addio di Adriana Volpe? Adesso il noto portale ha risposto anche a questa domanda: Orietta Berti! Pare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 giugno 2022)al GF Vip 7? Solo poche fa TvBlog ha annunciato chea settembre tornerà a ricoprire il suo ruolo dial GF Vip 7. Ma chi affiancherà la moglie di Paolo Bonolis dopo l’addio di Adriana Volpe? Adesso il noto portale ha risposto anche a questa domanda:! Pare L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - Trash___Boy : Orietta Berti opinionista al #GFVip proprio non ce la vedo. È un contesto che non le appartiene, un po' come la Zan… - carlo234556 : RT @justtmat: pensa corteggiare sonia bruganelli soleil sorge giulia de lellis e orietta berti invece di richiamare quella gran donna di a… - Sarasmovingcas1 : RT @bagnotrash: a me fa molto ridere che in carica per il ruolo di opinioniste ci siano state sonia bruganelli soleil giulia de lellis e or… - CosaInTendenza : In Italia alle 20:30 si twitta di 1 #Kremenchuk - 29.901 2 #origi - 1.447 3 Orietta Berti - 241 4 Frattesi - 1.327… -