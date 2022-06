Noleggia un pedalò e prende il largo: scomparso un uomo di 33 anni (Di lunedì 27 giugno 2022) Ricerche disperate nelle acque del lago di Garda, dove dal tardo pomeriggio di sabato un uomo di 33 anni - di origine pakistana e di casa in Val Trompia - risulta disperso. Verso le 17, l’uomo ha Noleggiato un pedalò, poi ha lasciato la... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 giugno 2022) Ricerche disperate nelle acque del lago di Garda, dove dal tardo pomeriggio di sabato undi 33- di origine pakistana e di casa in Val Trompia - risulta disperso. Verso le 17, l’hato un, poi ha lasciato la...

Pubblicità

massimi89529615 : Noleggia un pedalò, poi scompare in mezzo al lago: ricerche senza sosta - infoitinterno : Noleggia un pedalò sul lago di Garda e poi sparisce nel nulla: si cerca disperatamente un 33enne - infoitinterno : Desenzano, noleggia un pedalò e poi scompare - infoitinterno : Noleggia un pedalò, poi scompare in mezzo al lago - infoitinterno : Noleggia un pedalò, poi scompare in mezzo al lago: ricerche senza sosta -

Desenzano, noleggia un pedalò e viene inghiottito dal lago In un primo tempo si è cercato di capire se il pedalò fosse stato abbandonato per una nuotata, ma intorno non c'era nessuno ed è stato lanciato l'allarme. In pochi minuti sono arrivate le ... Noleggia un pedalò, poi scompare in mezzo al lago Pare che il giovane non indossasse il giubbotto di salvataggio presente sul pedalò e con il passare delle ore diminuiscono le speranze di trovarlo ancora in vita : il 33ene potrebbe essere stato ... In un primo tempo si è cercato di capire se ilfosse stato abbandonato per una nuotata, ma intorno non c'era nessuno ed è stato lanciato l'allarme. In pochi minuti sono arrivate le ...Pare che il giovane non indossasse il giubbotto di salvataggio presente sule con il passare delle ore diminuiscono le speranze di trovarlo ancora in vita : il 33ene potrebbe essere stato ...