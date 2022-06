Napoli | Spalletti aveva chiesto la permanenza di quattro calciatori | primo ‘problema’ per Insigne al Toronto

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il Presidente delAurelio De Laurentiis loannunciato qualche mese fa che quest’estate ci sarebbe stata una vera e propria rivoluzione con alcuniche sarebbero andati via. Ilè stato Lorenzo, il quale non ha trovato l’accordo con la dirigenza ed ha accettato l’offerta delche gli garantirà un L'articolo

Pubblicità

enbusy : RT @bruttapas: Comunque ormai con gli allenatori il Napoli fa il solito copione: al primo anno mi devi valutare quelli che con il precedent… - infoitsport : Meret, Di Marzio: “Diventerà un protagonista del Napoli di Spalletti” - _Alexx_14 : @FianteAlighieri @mick_napoli_ @ADeLaurentiis Pov: sei spalletti e stai chiedendo a paletta di entrare su meret in napoli-monza - fedstweets : @mick_napoli_ sono io il vostro spalletti - MaQualeFrizione : RT @mick_napoli_: @FianteAlighieri 3 CONTRO 2, L'OPPORTUNITÀ PER IL NAPOLI, OLIVERA, C'È OSIMHEN LIBERO, OLIVERA, OSIMHEN OSIMHEN RETE RETE… -

...del2022 - 2023. Gli azzurri affronteranno la squadra locale a Dimaro giovedì 14 luglio per un'amichevole precampionato. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. Gli uomini di, ...... DATA LUOGO ORA ATTIVITÀ venerdì 8 LUGLIO- Capodichino pomeriggio Partenza squadra Dimaro ...30 Allenamento Folgarida - Centro Congressi ore 21.15e 2 calciatori incontrano i tifosi ...Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo aveva annunciato qualche mese fa che quest'estate ci sarebbe stata una vera e propria rivoluzione con ...“Su Ambrosino il Napoli deve decidere se tenerlo come terzo attaccante dietro a Osimhen, questa è una decisione difficile da prendere".