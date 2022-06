M5S e rifiuti, Grillo "sposa" il termovalorizzatore di Roma e non strappa con Draghi (Di lunedì 27 giugno 2022) Giovedì 30 giugno il dl Aiuti approda nell'aula della Camera dei deputati. Ed è a quella data che tutti gli osservatori politici guardano in attesa di scoprire cosa farà Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle. I grillini hanno sempre manifestato la loro contrarietà all'articolo del decreto che contiene i poteri speciali al sindaco di Roma per la realizzazione del termovalorizzatore. Se manterranno fede a quanto detto fino ad oggi dovrebbero votare contro. Ma ciò significherebbe tirarsi fuori dalla maggioranza. Ipotesi che non è affatto gradita al garante del Movimento. Proprio lui: Beppe Grillo. Con Draghi il Movimento ha preso un impegno, e quell'impegno lo mantiene. Parola di Grillo che, a quanto apprende l'Adnkronos, nel corso degli incontri avuti a Montecitorio con i parlamentari ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Giovedì 30 giugno il dl Aiuti approda nell'aula della Camera dei deputati. Ed è a quella data che tutti gli osservatori politici guardano in attesa di scoprire cosa farà Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle. I grillini hanno sempre manifestato la loro contrarietà all'articolo del decreto che contiene i poteri speciali al sindaco diper la realizzazione del. Se manterranno fede a quanto detto fino ad oggi dovrebbero votare contro. Ma ciò significherebbe tirarsi fuori dalla maggioranza. Ipotesi che non è affatto gradita al garante del Movimento. Proprio lui: Beppe. Conil Movimento ha preso un impegno, e quell'impegno lo mantiene. Parola diche, a quanto apprende l'Adnkronos, nel corso degli incontri avuti a Montecitorio con i parlamentari ha ...

Pubblicità

tempoweb : M5S e rifiuti, Grillo 'sposa' il termovalorizzatore di Roma e non strappa con Draghi #M5S #Grillo #giuseppeconte… - ImperaTweet : RT @Virginia_Reggl: -Incendi, emergenza rifiuti, cinghiali, razionamento dell'acqua. Romani non preoccupatevi rimarrò salda al comando, co… - giovannicoviel1 : RT @Virginia_Reggl: -Incendi, emergenza rifiuti, cinghiali, razionamento dell'acqua. Romani non preoccupatevi rimarrò salda al comando, co… - raramolecola : RT @Virginia_Reggl: -Incendi, emergenza rifiuti, cinghiali, razionamento dell'acqua. Romani non preoccupatevi rimarrò salda al comando, co… - Virginia_Reggl : -Incendi, emergenza rifiuti, cinghiali, razionamento dell'acqua. Romani non preoccupatevi rimarrò salda al comando… -