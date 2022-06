LIVE Fognini-Griekspoor 0-0, Wimbledon 2022 in DIRETTA: si inizia! (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40, 2a parità: CHE DRITTO DI Fognini! Reagisce benissimo col rovescio secondo alla risposta profonda e poi scarica la cannonata vincente! Vantaggio Griekspoor, prima profonda. 40-40 Altro gran punto! Fognini allontana Griekspoor, gioca il dritto lungolinea, poi avanza verso la rete e gioca una volée di rovescio pericolosa, ma che resta in campo! 40-30 Battaglia di rovesci in back, ma sulla mano Fognini è superiore e gioca il lob al volo vincente! Splendido punto! 40-15 Buona prima di Griekspoor. 30-15 Passante di rovescio lungolinea alla Fognini di Fognini! 30-0 Non trova la risposta Fognini. 15-0 Subito una buona prima di Griekspoor. 19:37 ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40, 2a parità: CHE DRITTO DI! Reagisce benissimo col rovescio secondo alla risposta profonda e poi scarica la cannonata vincente! Vantaggio, prima profonda. 40-40 Altro gran punto!allontana, gioca il dritto lungolinea, poi avanza verso la rete e gioca una volée di rovescio pericolosa, ma che resta in campo! 40-30 Battaglia di rovesci in back, ma sulla manoè superiore e gioca il lob al volo vincente! Splendido punto! 40-15 Buona prima di. 30-15 Passante di rovescio lungolinea alladi! 30-0 Non trova la risposta. 15-0 Subito una buona prima di. 19:37 ...

