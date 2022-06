Le senti nel cuore ma partono dalla testa. Ti possono preparare al peggio… (Di lunedì 27 giugno 2022) Qualcuno le chiama sensazioni, qualcun altro istinto, fatto sta che tutti noi le abbiamo percepite almeno una volta nella vita. Ci sembra riguardino il cuore ma, in realtà, partono da un impulso generato dal cervello. Come si innesca questo meccanismo? Le emozioni fanno parte della nostra vita ma da dove parte l’impulso che le genera? Scopriamolo insieme. Le emozioni del cuore dipendono dal cervello – (repubblica) – curiosauro.itIl cuore ci parla È dalla notte dei tempi che le persone danno un valore emotivo all’organo del cuore anche se le emozioni, in realtà, vengono generate da un meccanismo biologico ben preciso. Un meccanismo che coinvolge il cervello, arrivando fino all’addome. Le espressioni ho avuto un tuffo al cuore oppure ho il cuore spezzato ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 27 giugno 2022) Qualcuno le chiama sensazioni, qualcun altro istinto, fatto sta che tutti noi le abbiamo percepite almeno una volta nella vita. Ci sembra riguardino ilma, in realtà,da un impulso generato dal cervello. Come si innesca questo meccanismo? Le emozioni fanno parte della nostra vita ma da dove parte l’impulso che le genera? Scopriamolo insieme. Le emozioni deldipendono dal cervello – (repubblica) – curiosauro.itIlci parla Ènotte dei tempi che le persone danno un valore emotivo all’organo delanche se le emozioni, in realtà, vengono generate da un meccanismo biologico ben preciso. Un meccanismo che coinvolge il cervello, arrivando fino all’addome. Le espressioni ho avuto un tuffo aloppure ho ilspezzato ...

Pubblicità

Mary67921157 : @sardum Vero Mago?! Avv. Barrosu, Maestro, Prof, Mandrone, (Insomma quello che vuole essere saranno cazzi suoi) Mag… - priftijennn : RT @FrancescoAmara5: è un 8 ma non perde subito la testa per te e ci mette tempo, quindi nel mentre a te passa l’interesse perché ti senti… - CavaliereBianc6 : Esatto, scade nel 2024, per cui se non lo vendi ora arrivi nel 2023, ad un anno dalla scadenza (attuale situazione… - flowersinureyes : RT @ImAthexna: Le persone che stanno meglio sono quelle che vivono isolate dal mondo, change my mind. Più ti informi, più ti senti male per… - iluvtvehyung : RT @ImAthexna: Le persone che stanno meglio sono quelle che vivono isolate dal mondo, change my mind. Più ti informi, più ti senti male per… -