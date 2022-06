Il dramma “informatizzazione” dei docenti italiani

Leggi su fmag

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il Ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi ha annunciato, la scorsa settimana, che in Italia vanno “ri- addestrati 650mila insegnanti per andare incontro ad un insegnamento adeguato al futuro digitale e all’interconnessione globale che si è ormai prospettato”. Come riporta il portale Tecnica della scuola, in altre parole: Tutti idi ruolo, quindi, saranno in qualche modo coinvolti nel processo di aggiornamento professionale sulle competenze e conoscenze informatiche utili allo svolgimento della didattica e risultate preziosissime nel corso delle lezioni svolte durante la pandemia da Covid degli ultimi due anni. Tutti coloro che insegnano su discipline, nei vari gradi scolastici – dai maestri d’infanzia a quelli di scuola primaria, passando per i professori della secondaria di primo e secondo grado – dovranno ...