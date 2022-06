I servizi di sicurezza del Regno Unito dovranno ottenere un’autorizzazione per accedere ai dati (Di lunedì 27 giugno 2022) I servizi di sicurezza e di intelligence del Regno Unito dovranno ricevere una “previa autorizzazione indipendente” prima di poter ottenere dai fornitori di telecomunicazioni i dati sulle comunicazioni delle persone. I giudici Lord Justice Singh e Mr Justice Holgate hanno pronunciato la loro sentenza venerdì, dopo aver considerato la causa di Liberty, un gruppo che sostiene una campagna per i diritti civili, in un’udienza dell’alta corte a Londra. Liberty aveva, infatti, intrapreso un’azione legale contro il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Esteri. Leggi anche > L’UE propone disposizioni sulla cyber security per gli organismi dell’UE «Questa sentenza è una vittoria importante nella lotta contro la sorveglianza di massa. La corte ha convenuto che è troppo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 giugno 2022) Idie di intelligence delricevere una “previa autorizzazione indipendente” prima di poterdai fornitori di telecomunicazioni isulle comunicazioni delle persone. I giudici Lord Justice Singh e Mr Justice Holgate hanno pronunciato la loro sentenza venerdì, dopo aver considerato la causa di Liberty, un gruppo che sostiene una campagna per i diritti civili, in un’udienza dell’alta corte a Londra. Liberty aveva, infatti, intrapreso un’azione legale contro il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Esteri. Leggi anche > L’UE propone disposizioni sulla cyber security per gli organismi dell’UE «Questa sentenza è una vittoria importante nella lotta contro la sorveglianza di massa. La corte ha convenuto che è troppo ...

