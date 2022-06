Genoa, Criscito: «Sarei rimasto anche in B, ma non facevo parte del progetto» (Di lunedì 27 giugno 2022) L’ormai ex difensore del Genoa Criscito ha parlato del suo addio al club ligure Domenico Criscito, ormai ex difensore del Genoa, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato del suo addio al club ligure. STORIA D’AMORE – «L’altro ieri è terminato un rapporto che, se si considera l’esordio del 2003, è iniziato 19 anni fa. È una vita. Ho avuto la fortuna di rappresentare questi colori: penso che il Genoa sia il club più bello e importante d’Italia». FUORI DAL progetto – «Dopo Napoli avevo detto che mi sarebbe piaciuto restare in B e avevo anche detto che i matrimoni si fanno in due. Però una società tira le somme e ha un progetto e io non facevo parte di questo progetto». SCELTA TORONTO – ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) L’ormai ex difensore delha parlato del suo addio al club ligure Domenico, ormai ex difensore del, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato del suo addio al club ligure. STORIA D’AMORE – «L’altro ieri è terminato un rapporto che, se si considera l’esordio del 2003, è iniziato 19 anni fa. È una vita. Ho avuto la fortuna di rappresentare questi colori: penso che ilsia il club più bello e importante d’Italia». FUORI DAL– «Dopo Napoli avevo detto che mi sarebbe piaciuto restare in B e avevodetto che i matrimoni si fanno in due. Però una società tira le somme e ha une io nondi questo». SCELTA TORONTO – ...

