Foggia, incendio nel ghetto di Rignano Garganico: morto carbonizzato un bracciante di 35 anni (Di lunedì 27 giugno 2022) Un bracciante di 35 anni è rimasto vittima di un incendio scoppiato all’alba nel ghetto di Rignano Garganico (Foggia). L’uomo, originario del Gambia, è stato ritrovato riverso a terra e con il corpo completamente carbonizzato. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è rimasta intrappolata in una delle due strutture andate a fuoco. Sul posto, i Vigili del fuoco che stanno effettuando operazioni di bonifica. I Carabinieri, a cui sono state affidate le indagini, stanno cercando di risalire alle cause del rogo, quasi sicuramente di natura accidentale. L’incendio potrebbe essere divampato o a seguito di un corto circuito o a causa del malfunzionamento di una cucina di fortuna allestita nelle baracche. A Rignano vivono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Undi 35è rimasto vittima di unscoppiato all’alba neldi). L’uomo, originario del Gambia, è stato ritrovato riverso a terra e con il corpo completamente. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è rimasta intrappolata in una delle due strutture andate a fuoco. Sul posto, i Vigili del fuoco che stanno effettuando operazioni di bonifica. I Carabinieri, a cui sono state affidate le indagini, stanno cercando di risalire alle cause del rogo, quasi sicuramente di natura accidentale. L’potrebbe essere divampato o a seguito di un corto circuito o a causa del malfunzionamento di una cucina di fortuna allestita nelle baracche. Avivono ...

Pubblicità

domenicosabell1 : Rignano Garganico (Foggia), incendio in una baraccopoli di migranti: un morto - SanSeveroNews : Sarebbe rimasto intrappolato in una baracca, corpo carbonizzato (ANSA) - FOGGIA, 27 GIU - Una persona è morta in un… - occhio_notizie : Tragedia a Rignano Garganico, nel rogo ha perso la vita un migrante - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Rignano Garganico (Foggia), incendio in una baraccopoli di migranti: un morto #incendio #rignanogarganico #rignano #b… - SkyTG24 : Foggia, incendio in baraccopoli migranti: un morto -