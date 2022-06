Doc – Nelle tue mani 3, rivelazione delle peggiori: i fan devono accettarlo (Di lunedì 27 giugno 2022) Doc – Nelle tue mani è una delle serie di punta di Rai 1, però per la terza stagione c’è una notizia spiacevole per i fan La fiction di Rai Uno che vede Luca Argentero vestire i panni del dottore Andrea Fanti ha conquistato tantissimi spettatori. I fan, infatti, non vedono l’ora di mettersi davanti al televisore per vedere la nuova stagione dello show. Ma Doc – Nelle tue mani 3 ci sarà? Doc Nelle tue mani avrà una nuova stagione? (via: Instagram)Durante un’intervista Luca Argentero ha raccontato di aver, sempre, immaginato la serie sviluppata su tre stagioni. Questo fa ben sperare i fan. Sensazioni positive si hanno soprattutto ascoltando le parole di di Viola Rispoli e Francesco Arlach. I due sceneggiatori, infatti, avrebbero rivelato che la terza ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 giugno 2022) Doc –tueè unaserie di punta di Rai 1, però per la terza stagione c’è una notizia spiacevole per i fan La fiction di Rai Uno che vede Luca Argentero vestire i panni del dottore Andrea Fanti ha conquistato tantissimi spettatori. I fan, infatti, non vedono l’ora di mettersi davanti al televisore per vedere la nuova stagione dello show. Ma Doc –tue3 ci sarà? Doctueavrà una nuova stagione? (via: Instagram)Durante un’intervista Luca Argentero ha raccontato di aver, sempre, immaginato la serie sviluppata su tre stagioni. Questo fa ben sperare i fan. Sensazioni positive si hanno soprattutto ascoltando le parole di di Viola Rispoli e Francesco Arlach. I due sceneggiatori, infatti, avrebbero rivelato che la terza ...

Pubblicità

sonostorie : RT @damianofedeli: Zoff, Gentile, Cabrini… Già, e chi era in panchina o in tribuna? Il Mundial 82 lo racconto su @La_Lettura dalla prospett… - KonstanzFI : RT @damianofedeli: Zoff, Gentile, Cabrini… Già, e chi era in panchina o in tribuna? Il Mundial 82 lo racconto su @La_Lettura dalla prospett… - giasausource : RT @giffonifilmfest: Gianmarco Saurino a #Giffoni2022 il 28 luglio! __________ È nel cast di 'Doc - nelle tue mani' e 'Maschile Singolare'.… - profercolani : RT @damianofedeli: Zoff, Gentile, Cabrini… Già, e chi era in panchina o in tribuna? Il Mundial 82 lo racconto su @La_Lettura dalla prospett… - HankHC91 : RT @damianofedeli: Zoff, Gentile, Cabrini… Già, e chi era in panchina o in tribuna? Il Mundial 82 lo racconto su @La_Lettura dalla prospett… -