Coppia che scoppia: le migliori app per trovare e gestire un amante (Di lunedì 27 giugno 2022) Non è nostro compito dare indirizzi morali. Ma se avete deciso di passare sulla sponda dei fedifraghi, è bene sapere che la tecnologia offre molte soluzioni (e molte pericoli). Ecco le app più utilizzate da chi vive o vorrebbe vivere relazioni amorose molto poco "ufficiali". Non tutti e non tutte sono fatte per la monogamia stretta. A detta di alcune ricerche, come quella serissima dell'IFOP (Istituto Francese per 'Opinione Pubblica) si tratterebbe in effetti di una minoranza. Amanti e tecnologia, un incontro ad alta tensione Web sourceLe discussioni sulla natura antropologica della specie umana sono di lungo corso, ma pare dimostrato che una relazione unica e inossidabile con un solo partner sia più una costruzione sociale che una propensione naturale. L' essere umano è fatto per la fedeltà? Pare di no. Comunque stiano le cose è un fatto accertato e acclarato che molti, in certe fasi ...

