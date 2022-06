Chirico: 'Juve, finalmente Di Maria: più decisivo e determinante di Dybala' (Di lunedì 27 giugno 2022) Alleluja! Il Fideo si è finalmente deciso! Dopo una riflessione durata quasi un mese, Di Maria ha accettato di trasferirsi alla Juventus,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Alleluja! Il Fideo si èdeciso! Dopo una riflessione durata quasi un mese, Diha accettato di trasferirsi allantus,...

Pubblicità

maxcleopatra73 : @MarcelloChirico Chirico,De Maria esclude Zaniolo..o secondo te la juve li vuole entrambi? - infoitsport : TMW RADIO - Chirico: 'Dybala non top player. Juve, monetizza dalla cessione di De Ligt' - BagaglioAzzurro : Con #Pogba, #DiMaria e un buon difensore centrale in coppia con Bonucci, la Juve sarà in corsa per lo #scudetto ins… - ilbianconerocom : OR torna LIVE: tutte le ultime sul mercato Juve con Carlo Laudisa e Marcello Chirico - FrancoMontebel1 : @AlfredoPedulla Alfredo ho letto che Chirico da per fatto Di Maria alla juve, notizia di pochissimi minuti fa, mi c… -