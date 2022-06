Chi sono i figli di Domenico Modugno: Marco, Massimo e Marcello “Filippo riconosciuto dopo” (Di lunedì 27 giugno 2022) Dal matrimonio di Domenico Modugno e Franca Gandolfi sono nati tre figli: Marco (1958), Massimo e Marcello (1966). Negli anni 2000 è emerso che Modugno aveva avuto un figlio, Fabio Camilli, con la coreografa e scenografa Maurizia Calì. Nel 1961 mentre lavorava alla commedia musicale di Garinei e Giovannini “Rinaldo in campo”, Modugno ebbe una relazione extraconiugale con Maurizia Calì, sposata con l’ingegner Romano Camilli. Il 10 agosto del 1962 nacque Fabio, che crescendo diventò amico di Marcello Modugno: “Quello che posso dire è che conosco Fabio da più di 20 anni e la cosa buffa è che siamo sempre stati amici da prima che venissero fuori queste voci”, raccontava ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Dal matrimonio die Franca Gandolfinati tre(1958),(1966). Negli anni 2000 è emerso cheaveva avuto uno, Fabio Camilli, con la coreografa e scenografa Maurizia Calì. Nel 1961 mentre lavorava alla commedia musicale di Garinei e Giovannini “Rinaldo in campo”,ebbe una relazione extraconiugale con Maurizia Calì, sposata con l’ingegner Romano Camilli. Il 10 agosto del 1962 nacque Fabio, che crescendo diventò amico di: “Quello che posso dire è che conosco Fabio da più di 20 anni e la cosa buffa è che siamo sempre stati amici da prima che venissero fuori queste voci”, raccontava ...

