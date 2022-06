BUON COMPLEANNO PRESIDENTE ZUZZI | LEGGENDA NEROVERDE

Leggi su udine20

(Di lunedì 27 giugno 2022) Oggi è ildelonorario Giampaolo, figura iconica per la Società e della città con la storia centenaria del Molino, l’azienda di famiglia che è fra i simboli di Pordenone. Per tutti noi ilè “La”. Alvanno i migliori e più affettuosi auguri per gli speciali 80 anni da parte delMauro Lovisa, dei soci, del responsabile dell’area tecnica Matteo Lovisa, di dirigenti, collaboratori e tesserati tutti della Società unitamente al ringraziamento e la riconocenza per essere ogni giorno riferimento fondamentale per il Club e tutte le suo componenti. Powered by WPeMatico