Belen Rodriguez approda su Netflix? In arrivo una serie con tutta la famiglia (Di lunedì 27 giugno 2022) E’ stato un anno da dimenticare per Belen Rodriguez, la quale si è vista tagliata fuori dai due programmi che conduceva. L’avventura a Le Iene è terminata con tante critiche da parte dei telespettatori riguardo al suo operato, mentre la nuova edizione di Tu si que vales vedrà un cast rivoluzionato. Insomma, la permanenza a Mediaset pare non avere più motivo di esistere ed ecco che la showgirl avrebbe pensato ad un progetto con tutta la sua famiglia. Da Uomini e Donne al carcere: tutti gli ex tronisti arrestati Nella lista infinita di volti noti del programma ce ne sono diversi che sono finiti in manette per reati più o meno gravi Belen Rodriguez: una serie sulla ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 giugno 2022) E’ stato un anno da dimenticare per, la quale si è vista tagliata fuori dai due programmi che conduceva. L’avventura a Le Iene è terminata con tante critiche da parte dei telespettatori riguardo al suo operato, mentre la nuova edizione di Tu si que vales vedrà un cast rivoluzionato. Insomma, la permanenza a Mediaset pare non avere più motivo di esistere ed ecco che la showgirl avrebbe pensato ad un progetto conla sua. Da Uomini e Donne al carcere: tutti gli ex tronisti arrestati Nella lista infinita di volti noti del programma ce ne sono diversi che sono finiti in manette per reati più o meno gravi: unasulla ...

Pubblicità

infoitcultura : Rubata la moto da cross del fratello di Belen Rodriguez, il colpo nottetempo al motodromo nel Pavese - infoitcultura : Belen Rodriguez, rubata la moto da cross del fratello Jeremias: il furto alla pista South Milano di Ottobiano - efsosaieti : @comein1specchio Ce lha. Manca piuttosto la passione per il sapere che ne sta alla base. Non si sa chi sia Lavoisie… - CaffeFou : Furto alla South Milano: rubata moto da cross al fratello di Belen Rodriguez #jeremiasrodriguez #isola… - CheDonnait : Novità per #BelenRodriguez -