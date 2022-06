Ascolti TV | Domenica 26 giugno 2022 Tornare a vincere si ferma all’11 1% 1 | 5 mln | vince Mina Settembre in replica 2 | 3 mln – 16 4% | exploit di Brindisi e Mentana entrambi 8 3% Tv8 di pomeriggio sfiora l’11 con la MotoGP

(Di lunedì 27 giugno 2022)Nella serata di ieri,26, su Rai1 ladiha conquistato 2.277.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 la prima tv diha raccolto davanti al video1.505.000 spettatori con uno share del.1%. Su Rai2 9-1-1 Lone Star ha interessato 922.000 spettatori (6.2%) e The Blacklist 403.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Una notte da leoni 3 è scelto da 856.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato 750.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 892.000 spettatori (8.3%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 682.000 spettatori con il ...

