Armi e price-cap | una scossa dal G7 Parla il capo del Copasir tedesco

(Di lunedì 27 giugno 2022) Dalle parole ai fatti. Roderich Kiesewetter è il presidente del Comitato di intelligence delmentoe una prima fila della Cdu. Mentre i leader del G7 serrano i ranghi ad Elmau confessa a Formiche.net i dubbi sulla compattezza del fronte euroatlantico e lancia un assist alla proposta di un-cap patrocinata da Mario Draghi, “è brillante”. Da Elmau una dimostrazione di unità? L’unità deve essere dimostrata nei fatti. Non basta un comunicato congiunto, dobbiamo inviarepesanti all’Ucraina per permetterle di difendersi e riconquistare i territori occupati e finora non vedo segnali incoraggianti in questa direzione. Se non rivediamo il controllo dell’export di armamenti rischiamo di ripetere un errore. Quale? Quello commesso dalla Germania con l’India, quando più di dieci anni fa ci siamo opposti alla ...