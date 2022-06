Anche le principesse hanno i loro contrattempi spiacevoli

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 giugno 2022) Singolare avventura per Beatrice di York, 33 anni, a Glastonbury. La principessa si è vista rifiutare la carta di credito per ben tre volte al famoso festival, appuntamento fisso dell’estate inglese finalmente in presenza. La reale è diventata rossa per l’imbarazzo, raccontano i testimoni presenti. La royal stava pagando semplicemente dei tramezzini e delle bottigliette d’acqua, riferiscono i tabloid inglesi. In effetti se non è un’esperienza piacevole per i comuni mortali, deve essere stata assolutamente irreale per la figlia del principe Andrea che non ha certo il problema di arrivare a fine mese: non solo lavora, ma attualmente è sposata con il ricchissimo marito Edoardo Mapelli Mozzi, un broker immobiliare. Che, per fortuna, è subito intervenuto “salvando” la moglie dall’impasse. La notizia inevitabilmente è subito girata per il festival. Beatrice di York e Edoardo ...