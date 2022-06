Wimbledon 2022, day 1: debutto di Djokovic, in campo Sinner, Fognini e Alcaraz (Di domenica 26 giugno 2022) La prima giornata del torneo di Wimbledon 2022 riserverà emozioni e grandi match agli appassionati di tennis internazionale. Sul campo Centrale del prestigioso torneo londinese, i primi a scendere in campo saranno Novak Djokovic e Soonwoo Kwon; il pluricampione Slam serbo dovrà necessariamente domare le diverse soluzioni proposte dal bagaglio tecnico del coreano. Come ovvio considerando i background e le soluzioni tattiche dei due atleti, l’atleta di Belgrado risulta assolutamente favorito: Djokovic pronto a inserire il primo tassello in questo atteso percorso inglese. TABELLONE MONTEPREMI RADUCANU E MURRAY Sempre sul Centrale, in seguito, di scena i confronti tra Emma Raducanu e Alison Van Uytvanck e tra Andy Murray e James Duckworth; la giovane e sorprendente, in entrambe le ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) La prima giornata del torneo diriserverà emozioni e grandi match agli appassionati di tennis internazionale. SulCentrale del prestigioso torneo londinese, i primi a scendere insaranno Novake Soonwoo Kwon; il pluricampione Slam serbo dovrà necessariamente domare le diverse soluzioni proposte dal bagaglio tecnico del coreano. Come ovvio considerando i background e le soluzioni tattiche dei due atleti, l’atleta di Belgrado risulta assolutamente favorito:pronto a inserire il primo tassello in questo atteso percorso inglese. TABELLONE MONTEPREMI RADUCANU E MURRAY Sempre sul Centrale, in seguito, di scena i confronti tra Emma Raducanu e Alison Van Uytvanck e tra Andy Murray e James Duckworth; la giovane e sorprendente, in entrambe le ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - sportface2016 : #Wimbledon2022, preview day 1: debutto di #Djokovic, in campo #Sinner, #Fognini e #Alcaraz - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #Wimbledon2022, su #SuperTennis ogni sera il 'match of the day' - zazoomblog : Wimbledon 2022 Venus Williams si allena a Londra: nuovo doppio misto con Kyrgios? - #Wimbledon #Venus #Williams… -