Umtiti in uscita dal Barcellona | un club di Serie A piomba sul francese!

(Di domenica 26 giugno 2022) Da più di un anno, Samuelha espresso alla volontà di cambiare aria, complice il poco minutaggio e anche il rapporto molto conflittuale con i tifosi che già da molto tempo hanno smesso di esaltarlo. Il centrale francese è ormai in Catalogna da 6 anni e la sua esperienza con la maglia blaugrana è stata caratterizzata più da bassi che da alti, e ora il classe 1993 vuole tentare una nuova esperienza per cercare di dare una svolta alla sua carriera. Pare che che potremmo osservarlo all’opera nel nostro campionato.Fiorentina CalciomercatoUna delle squadre maggiormente interessate al centrale francese, come riporta L’Equipe, è infatti la Fiorentina che in breve tempo potrebbe imbastire una trattativa per. La società ...

Commenta per primo Secondo quanto riportato dall'Equipe , la Fiorentina starebbe pensando a Samuel. Il difensore, indal Barcellona , ha offerte anche dalla Francia con Olympique Marsiglia e Nizza interessate., vincitore della Coppa del Mondo 2018 con la Francia , si è unito al Barcellona dal Lione ... ma il 28enne è stato continuamente collegato a un'di scena dopo aver subito una serie di ... DIFESA, Milenkovic, Umtiti e Senesi: le ultime Tanto se non tutto dipenderà da Milenkovic, ma intanto la società viola si sta guardando intorno: per questo in giornata sono usciti i nomi di Umtiti, in uscita dal Barcellona, e Senesi, cercato da ...Nome nuovo per la porta della Lazio che arriva direttamente dalla Spagna. A lanciarlo è il sito Sport, vicino al Barcellona, che racconta di un'offerta della Lazio ...