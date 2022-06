Troppo presto l’addio alle mascherine? Contagi in ripresa, l’assessore del Lazio: «Torni l’obbligo al chiuso in tutta Italia» (Di domenica 26 giugno 2022) l’addio alle mascherine in quasi tutti i luoghi al chiuso deciso lo scorso 15 giugno dal governo torna in discussione da parte di esperti e amministratori locali, allarmati dalla ripresa dei Contagi di Coronavirus. Ma se da un lato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro sul Corriere della Sera invita a non archiviare del tutto il ricorso alla mascherina, invitando a usarla «nelle situazioni a maggior rischio», è l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, a invocare un vero e proprio dietrofront da parte del governo. Intervistato dal Messaggero, l’assessore chiede di ripristinare l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e affollati, perché «solo così potremo salvare la ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022)in quasi tutti i luoghi aldeciso lo scorso 15 giugno dal governo torna in discussione da parte di esperti e amministratori locali, allarmati dalladeidi Coronavirus. Ma se da un lato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro sul Corriere della Sera invita a non archiviare del tutto il ricorso alla mascherina, invitando a usarla «nelle situazioni a maggior rischio», èregionale alla Sanità del, Alessio D’Amato, a invocare un vero e proprio dietrofront da parte del governo. Intervistato dal Messaggero,chiede di ripristinaredi mascherina nei luoghi chiusi e affollati, perché «solo così potremo salvare la ...

