Sondaggio | Conte crolla al 6 | 9% | Di Maio al 4 | 7% M5S oltre il ridicolo | parla di boom di iscritti

(Di domenica 26 giugno 2022) L’ultimoper il M5S guidato daè drammatico. Il Movimentoal 6,9%, “Insieme per il futuro” è dato al 4,7%. Questo l’esito di unWinpoll-Il Sole 24 Ore in cui viene chiesto “come voterebbe alle prossime elezioni politiche?” in uno scenario chempla la presenza di “Insieme per il futuro”. M5Sal 6,9%: ilPer stimare “l’effetto Di” – si legge sul quotidiano – agli intervistati è stato chiesto sia come avrebbero votato nel caso in cui non fosse presente il partito del ministro degli Esteri sia nel caso in cui ci fosse il suo partito, “Insieme per il Futuro”. Nel primo scenario il Movimento è stimato al 9,9 %. Il dato è inferiore di 2,4 punti percentuali rispetto alla media dei sondaggi della ...

Pubblicità

cclatwe : Secondo questo sondaggio (nei fatti sarà vero? non sarà vero?) luigino sta già tallonando la pochette.… - marcomoltomale : RT @ElioLannutti: L'uscita di 'Giggino' Di Maio fa guadagnare consenti al Movimento: nel sondaggio sale al 12,8% - zagoramo : @VivoLibera Quelli nel sondaggio sono più simili agli asini , Conte è un fuoriclasse, forse non sai nemmeno che c… - DeSantis1948 : RT @ElioLannutti: L'uscita di 'Giggino' Di Maio fa guadagnare consenti al Movimento: nel sondaggio sale al 12,8% - omarsivori : #DiMaio Maio sfiora il 5%, Conte e il M5S crollano sotto il 10Chi ha il maggiore potenziale di crescita? Clicca e v… -

ilGiornale.it

Questo l'esito di unWinpoll - Il Sole 24 Ore in cui viene chiesto "Come voterebbe alle ... Cioè significa per Giusepperitrovarsi in mano un partito sempre meno favorevole a restare ...Questo l'esito di unWinpoll - Il Sole 24 Ore in cui viene chiesto "Come voterebbe alle ... Leggi anche Scissione 5 Stelle, Azzolina: "Lascio Movimento, entro in gruppo Di Maio": "... I sondaggi fanno piangere Di Maio, Conte e Calenda. Boom di Forza Italia Con la scissione M5s e Di Maio diventano irrilevanti. Azione è appena al 3%. Esulta il centrodestra in crescita. Con Forza Italia sfiora il 10% ...I dati del sondaggio Winpoll-Il Sole 24 Ore in vista delle prossime politiche. Senza il partito di Di Maio in campo, i ...