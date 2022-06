Scacchi | Torneo dei Candidati 2022 | comincia la seconda parte Caruana rincorre Nepomniachtchi

(Di domenica 26 giugno 2022) Si entra ufficialmente nelladeldei. Ed è qui che si scoprirà cosa potrà accadere. La lotta sembra ormai ristretta a due uomini. Uno, Fabiano, l’altro, Ian, si guarda le spalle. Ma, prima dello scontro diretto, sia l’italoamericano che il russo devono schivare un ulteriore ostacolo. Che potrebbe cambiare tutte le prospettive rispetto al mezzo punto che li divide. In particolare, è l’italoamericano ad avere il confronto che forse meno gli piace in questo momento, dato che si tratta di giocare con il connazionale Hikaru Nakamura. All’esordio la vittoria era però andata a, solo che nel frattempo il popolare giocatore che alterna l’attività alla ...

FIDE_chess : RT @OA_Sport: Scacchi: il Torneo dei Candidati 2022 sembra ormai una corsa a due. Ian Nepomniachtchi e Fabiano Caruana continuano a demolir… - Sport24h_it : Settimo turno del Torneo dei Canditati 2022, il primo dopo la pausa. Vincono ancora Ian Nepomniachtchi e Fabiano Ca… - OA_Sport : Scacchi: il Torneo dei Candidati 2022 sembra ormai una corsa a due. Ian Nepomniachtchi e Fabiano Caruana continuano… - ScacchiGabriel : Torneo dei Candidati 2022 Rapport vs Nepomniachtchi | Difesa Russa Guarda: 'Sacrifici da Computer e Follia Nell… - Sport24h_it : Il Torneo dei Candidati 2022, che designerà lo sfidante ufficiale di Magnus Carlsen, campione del mondo, nel match… -

Dopo il pranzo sociale il pomeriggio proseguirà con la disputa del sesto turno delsociale ... ormai conosciuta anche dal grande pubblico grazie alla serie TV La regina degli. Durante la ...Molta attenzione bisogna fare al 7° turno deldei Candidati 2022. Madrid sta per vivere giorni di fuoco in fatto scacchistico. La lotta per sfidare Magnus Carlsen sembra ormai ristretta solo a due persone, Ian Nepomniachtchi e Fabiano ...Si entra ufficialmente nella seconda parte del Torneo dei Candidati 2022. Ed è qui che si scoprirà cosa potrà accadere. La lotta sembra ormai ristretta a due uomini. Uno, Fabiano Caruana, rincorre, l' ...Giro di boa al Torneo dei Candidati 2022: a Madrid, l'evento che vedrà arrivare lo sfidante al titolo mondiale detenuto da Magnus Carlsen sta vivendo qualcosa di raramente visto nella storia. Ian Nepo ...