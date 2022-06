Ritrovato bambino di 9 anni scomparso nel Bellunese (Di domenica 26 giugno 2022) Sono state ore d'ansia nel Bellunese per la scomparsa di un bambino di 9 anni sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Tambre (Belluno), nella zona dell'Alpago. Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 giugno 2022) Sono state ore d'ansia nelper la scomparsa di undi 9sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Tambre (Belluno), nella zona dell'Alpago.

Pubblicità

Mosange : RT @PediatriaOggi: La felicità in una foto:il bambino ucraino ritrova il suo gatto smarrito al confine polacco.Ha gli occhi lucidi,pieni di… - Ddeny_278 : RT @PediatriaOggi: La felicità in una foto:il bambino ucraino ritrova il suo gatto smarrito al confine polacco.Ha gli occhi lucidi,pieni di… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #Bambino scomparso e ritrovato in #alpago, le prime parole al papà: «Ho fame». Quell'intuizione della mamma https://t.c… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Scomparso e ritrovato in #alpago, le prime parole del bambino al papà: «Ho fame» - pagi5082 : RT @chilhavistorai3: +++E' stato ritrovato il bambino di 9 anni di #Mestre scomparso ieri in una zona di boschi e pascoli sopra #Tambre (#B… -