Musetti-Fritz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di domenica 26 giugno 2022) Lorenzo Musetti se la vedrà contro l’americano Taylor Fritz nel primo turno del torneo di Wimbledon 2022. Esordio davvero complicato per il carrarino. Il suo avversario, infatti, si sa destreggiare alla grande sui prati, come ha appena dimostrato il torneo di Eastbourne. A livello di esperienza sulla superficie non c’è partita. Per l’azzurro questa sarà appena la quinta apparizione in carriera sull’erba, un manto a cui deve ancora abituarsi e dove deve ancora vincere il suo primo incontro ufficiale a livello di circuito maggiore. Da monitorare anche le condizioni fisiche di Musetti, costretto al ritiro all’esordio al Queen’s contro il kazako Bublik per una sospetta lesione all’inguine (poi fortunatamente scongiurata). Secondo i bookmakers sarà il big server statunitense a partire largamente con i ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Lorenzose la vedrà contro l’americano Taylornel primo turno del torneo di. Esordio davvero complicato per il carrarino. Il suo avversario, infatti, si sa destreggiare alla grande sui prati, come ha appena dimostrato il torneo di Eastbourne. A livello di esperienza sulla superficie non c’è partita. Per l’azzurro questa sarà appena la quinta apparizione in carriera sull’erba, un manto a cui deve ancora abituarsi e dove deve ancora vincere il suo primo incontro ufficiale a livello di circuito maggiore. Da monitorare anche le condizioni fisiche di, costretto al ritiro all’esordio al Queen’s contro il kazako Bublik per una sospetta lesione all’inguine (poi fortunatamente scongiurata). Secondo i bookmakers sarà il big server statunitense a partire largamente con i ...

Pubblicità

Fprime86 : RT @MatteoDG93: #Wimbledon2022, le date dei primi turni degli italiani. LUNEDI 27: Sinner-Wawrinka, Fognini-Griekspoor, Vavassori-Tiafoe,… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Gli avversari Slam al primo turno di Lorenzo #Musetti RG 2021 David Goffin ???? WI 2021 Hubert Hurkacz ???? UO 2021 Emilio… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Sorteggio italiani al primo turno ?? Sonego ???? vs Kudla ???? Musetti ???? vs Fritz ???? Berrettini ???? vs Garin ???? Vavassori ???? v… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Lorenzo #Musetti esordirà contro Taylor Fritz #Wimbledon - annamarone : RT @MatteoDG93: #Wimbledon2022, le date dei primi turni degli italiani. LUNEDI 27: Sinner-Wawrinka, Fognini-Griekspoor, Vavassori-Tiafoe,… -