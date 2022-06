MotoGP in tv, orari GP Olanda 2022: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite (Di domenica 26 giugno 2022) Siamo giunti alla grande giornata del Gran Premio di Olanda, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2022. Sullo storico tracciato di Assen, la cosiddetta “Università della moto”, andrà in scena una giornata di capitale importanza per il prosieguo di campionato delle tre classi e i motivi sono molteplici. La corsa sul circuito della Drenthe, in primo luogo, sarà l’ultima prima delle lunghe vacanze estive (si tornerà in azione solamente nel weekend del 7 agosto con il Gran Premio della Gran Bretagna di Silverstone) ma contemporaneamente metterà in palio 25 punti pesantissimi per le tre classifiche. Il programma della domenica di Assen sarà il consueto. Dopo i warm-up mattutini (che prenderanno il via alle ore 9.00 con quello della MotoGP), si inizierà a fare sul serio con le gare. La classe più leggera aprirà il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Siamo giunti alla grande giornata del Gran Premio di, undicesimo appuntamento del Motomondiale. Sullo storico tracciato di Assen, la cosiddetta “Università della moto”, andrà in scena una giornata di capitale importanza per il prosieguo di campionato delle tre classi e i motivi sono molteplici. La corsa sul circuito della Drenthe, in primo luogo, sarà l’ultima prima delle lunghe vacanze estive (si tornerà in azione solamente nel weekend del 7 agosto con il Gran Premio della Gran Bretagna di Silverstone) ma contemporaneamente metterà in palio 25 punti pesantissimi per le tre classifiche. Ildella domenica di Assen sarà il consueto. Dopo i warm-up mattutini (che prenderanno il via alle ore 9.00 con quello della), si inizierà a fare sul serio con le gare. La classe più leggera aprirà il ...

