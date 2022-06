Monta una piscina prefabbricata in un’aiuola pubblica: multata e denunciata a Napoli (Di domenica 26 giugno 2022) Prima ha occupato abusivamente un alloggio comunale, poi ha Montato una grande piscina all’interno di un’aiuola di proprietà dell’amministrazione locale nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. L’unità operativa della Polizia locale di San Giovanni a Teduccio, intervenuta sul posto dopo una segnalazione, ha sanzionato una 29enne cittadina partenopea per ingombro di suolo pubblico ai sensi dell’articolo 20 del Codice della strada, per occupazione abusiva della sede stradale. La donna è stata obbligata a sgomberare all’istante l’aiuola, sMontando la struttura della voluminosa piscina prefabbricata. È stata inoltre denunciata per tutti i reati connessi all’occupazione dell’immobile comunale e per il manufatto abusivo, che è stato sottoposto a sequestro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Prima ha occupato abusivamente un alloggio comunale, poi hato una grandeall’interno didi proprietà dell’amministrazione locale nel quartiere di Ponticelli, a. L’unità operativa della Polizia locale di San Giovanni a Teduccio, intervenuta sul posto dopo una segnalazione, ha sanzionato una 29enne cittadina partenopea per ingombro di suolo pubblico ai sensi dell’articolo 20 del Codice della strada, per occupazione abusiva della sede stradale. La donna è stata obbligata a sgomberare all’istante l’aiuola, sndo la struttura della voluminosa. È stata inoltreper tutti i reati connessi all’occupazione dell’immobile comunale e per il manufatto abusivo, che è stato sottoposto a sequestro ...

Pubblicità

FedericaSure : @venere_dirimmel ?? Se un giorno ci scapperà il morto cosa diremo durante l’interrogatorio di garanzia ? “Dottore,… - utada0511 : RT @scimonelli: @DanielaTartagl7 Legge le mie Poesie sul suo canale e sua moglie monta i video... Questa è una che ho scritto per essere l… - Meinkaiser93 : @Giulius79 @sole24ore @LegaSalvini Ma quante puttanate in sequenza. Prezzi crollati una sega, da quando non guardi… -