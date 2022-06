LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: plotone a 2? dai sei battistrada, meno di 70 km all’arrivo (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 La Eolo Kometa prende in mano le redini del plotone, davanti stanno perdendo sensibilmente: vantaggio appena superiore al minuto. 15.12 Iniziano gli ultimi 70 km, poche speranze per i sei uomini al comando. 15.09 La testa della corsa approccia un tratto di discesa piuttosto ripido, animi tranquilli in gruppo. 15.06 75 km all’epilogo, siamo ormai nei pressi del circuito conclusivo. 15.03 Fa molto caldo sul percorso: la temperatura si aggira intorno ai 30°. 15.00 Non cambia il vantaggio dei sei battistrada. Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè), Stefano Gandin (Corratec), Francesco Zandri (Work Service), Lorenzo Ginestra (Work Service) mantengono 2? di margine sul gruppo. 14.55 Superate le ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 La Eolo Kometa prende in mano le redini del, davanti stanno perdendo sensibilmente: vantaggio appena superiore al minuto. 15.12 Iniziano gli ultimi 70 km, poche speranze per i sei uomini al comando. 15.09 La testa della corsa approccia un tratto di discesa piuttosto ripido, animi tranquilli in gruppo. 15.06 75 km all’epilogo, siamo ormai nei pressi del circuito conclusivo. 15.03 Fa molto caldo sul percorso: la temperatura si aggira intorno ai 30°. 15.00 Non cambia il vantaggio dei sei. Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè), Stefano Gandin (Corratec), Francesco Zandri (Work Service), Lorenzo Ginestra (Work Service) mantengono 2? di margine sul gruppo. 14.55 Superate le ...

