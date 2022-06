L’Équipe titola | Trasferimenti | Pau aspetta Quang Hai Nguyen | il “Messi vietnamita”

(Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 16:48:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di: Il suo nome è circolato negli ultimi giorni in più club della Ligue 2, senza alcun contatto reale, e queste semplici voci hanno innescato una vera tempesta mediatica in Vietnam.Haisi unirà comunque alla Francia. Colui che viene presentato dai media del suo Paese come il “” è atteso a Pau nei prossimi giorni per sottoporsi alla visita medica e firmare il suo contratto biennale, più un anno facoltativo. Al termine del suo contratto con l’Hanoi FC, questo trequartista (25), stella della nazionale, era già d’accordo con il club bernese da diverse settimane, ma era in attesa di ottenere il visto di lavoro. Dovrebbe diventare il primo giocatorein un ...

PARIGI (Francia) -'Equipe: "La decisione". Il quotidiano francese infatti, così come gran parte della stampa transalpina, reputa infatti le prossime 24 ore decisive per il futuro di Kylian Mbappé , che in ...In Spagna'incredibile rimonta dei blancos allo scadere con il City e il posto in finale ... Il catalano Sport: 'Incredibile'. 'Ancora una volta, il Real Madrid risorge in modo sorprendente ... La Francia perde contro la Croazia e L’Equipe titola in prima pagina: “Bollito di calcio”