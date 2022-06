L’addio di Morata non blocca le trattative con l’Atletico: svolta clamorosa (Di domenica 26 giugno 2022) Alvaro Morata è stato uno dei punti deboli dell’ultima stagione, per questo motivo la Juve non ha intenzione di rinnovare l’accordo con lui. Tante volte purtroppo i ritorni non sono assolutamente utili per poter far sì che il valore della squadra possa elevarsi sempre di più, con Alvaro Morata che si ha dimostrato senza alcuna ombra di dubbio di essere un giocatore molto diverso rispetto a quello che aveva fatto vedere nella sua prima esperienza bianconera, per questo motivo ormai a Torino nessuno è più convinto del suo valore e sarà sicuramente costretto a tornare all’Atletico Madrid, ma con gli spagnoli potrebbe partire un’altra trattativa davvero molto interessante. Ansa FotoSe c’è qualcuno che ha deluso e non poco le aspettative in queste due ultime stagioni, quello è sicuramente Alvaro Morata, uno di quei ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 giugno 2022) Alvaroè stato uno dei punti deboli dell’ultima stagione, per questo motivo la Juve non ha intenzione di rinnovare l’accordo con lui. Tante volte purtroppo i ritorni non sono assolutamente utili per poter far sì che il valore della squadra possa elevarsi sempre di più, con Alvaroche si ha dimostrato senza alcuna ombra di dubbio di essere un giocatore molto diverso rispetto a quello che aveva fatto vedere nella sua prima esperienza bianconera, per questo motivo ormai a Torino nessuno è più convinto del suo valore e sarà sicuramente costretto a tornare alMadrid, ma con gli spagnoli potrebbe partire un’altra trattativa davvero molto interessante. Ansa FotoSe c’è qualcuno che ha deluso e non poco le aspettative in queste due ultime stagioni, quello è sicuramente Alvaro, uno di quei ...

