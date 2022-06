La Forza e Coraggio batte ancora un colpo: chiuso l’accordo con un bomber (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il giorno della festa dei 50 anni della Forza e Coraggio era dedicato a un traguardo storico raggiunto dalla società. Un tuffo nel passato ma, allo stesso tempo, anche un salto nel futuro perché è stata l’occasione per nuovi annunci. Il primo è stato quello di Wagner Amabile. Al Mellusi, però, era anche presente il nuovo attaccante della Forza e Coraggio, accompagnato dall’avvocato Di Tella. Una stretta di mano e l’accordo è stato trovato. Mister Papa, nella prossima stagione, potrà sfruttare le doti di realizzatore di Antonio Castiello, attaccante classe ’91, nell’ultima stagione diviso tra Villa Literno e Terzigno, con oltre 20 gol messi a segno nelle due esperienze condivise. Una lunga carriera tra Promozione ed Eccellenza e un curioso incrocio proprio con la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il giorno della festa dei 50 anni dellaera dedicato a un traguardo storico raggiunto dalla società. Un tuffo nel passato ma, allo stesso tempo, anche un salto nel futuro perché è stata l’occasione per nuovi annunci. Il primo è stato quello di Wagner Amabile. Al Mellusi, però, era anche presente il nuovo attaccante della, accompagnato dall’avvocato Di Tella. Una stretta di mano eè stato trovato. Mister Papa, nella prossima stagione, potrà sfruttare le doti di realizzatore di Antonio Castiello, attaccante classe ’91, nell’ultima stagione diviso tra Villa Literno e Terzigno, con oltre 20 gol messi a segno nelle due esperienze condivise. Una lunga carriera tra Promozione ed Eccellenza e un curioso incrocio proprio con la ...

