Inter | parte la sfida Onana-Handanovic | possibile alternanza fra i pali

André Onana è stato il primo acquisto ufficializzato dall'Inter, ma ad oggi è ancora un punto di domanda il ruolo che verrà ricoperto dall'ex Ajax durante la prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, Samir Handanovic, che a breve rinnoverà il suo contratto, dovrebbe infatti mantenere i gradi di capitano e titolare della squadra nerazzurra. Ovviamente non è da escludere una possibile divisione dei compiti, con l'estremo difensore camerunese in campo durante il campionato e lo sloveno utilizzato nelle coppe. Simone Inzaghi sarà chiamato, probabilmente già durante il pre-campionato, a risolvere questo dualismo.

