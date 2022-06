Fungicida fai da te e atossico per muffe e micosi delle piante

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 26 giugno 2022) Per proteggere leda interno o da esterno dall’attacco di, realizzate questo sprayfai da te, efficace, economico e naturale. Per riuscirci, vi basterà un unico ingrediente, sempre presente in cucina: il bicarbonato di sodio. Conoscete sicuramente tutte le sue virtù igienizzanti in cucina: sanifica frutta e verdura, deterge le superfici, dona sollievo dal man di stomaco e aiuta in caso di indigestione grazie al suo Ph alcalino. Forse, però, non siete al correntesue qualità antimicotiche: è in grado di eliminare, cioè, diverse varietà di funghi dalle, riequilibrando l’acidità nell’ambiente in cui nidificano. Curiose di scoprire come fare? Iniziamo! Sprayper pianta: ecco come realizzarlo Per questo spray fai da ...