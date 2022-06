Classifica MotoGP, Mondiale 2022: Quartararo in testa, Bagnaia 4° a -66. Bastianini a -67 (Di domenica 26 giugno 2022) Classifica Mondiale MotoGP 2022 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 172 2. Aleix Espargarò (Aprilia) 151 3. Johann Zarco (Ducati) 1144. Francesco Bagnaia (Ducati) 1065. Enea Bastianini (Ducati) 1055. Brad Binder (KTM) 93 7. Jack Miller (Ducati) 91 8. Joan Mir (Suzuki) 76 9. Alex Rins (Suzuki) 75 10. Miguel Oliveira (KTM) 71 11. Jorge Martin (Ducati) 70 12. Maverick Vinales (Aprilia) 62 13. Marc Marquez (Honda) 6014. Marco Bezzecchi (Ducati) 5515. Luca Marini (Ducati) 5216. Takaaki Nakagami (Honda) 42 17. Pol Espargarò (Honda) 4018. Alex Marquez (Honda) 2719. Franco Morbidelli (Yamaha) 2520. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 18 21. Darryn Binder (Yamaha) 1022. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1023. Remy Gardner (KTM) 9 24. Raul Fernandez (KTM) 5 Foto: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)1. Fabio(Yamaha) 172 2. Aleix Espargarò (Aprilia) 151 3. Johann Zarco (Ducati) 1144. Francesco(Ducati) 1065. Enea(Ducati) 1055. Brad Binder (KTM) 93 7. Jack Miller (Ducati) 91 8. Joan Mir (Suzuki) 76 9. Alex Rins (Suzuki) 75 10. Miguel Oliveira (KTM) 71 11. Jorge Martin (Ducati) 70 12. Maverick Vinales (Aprilia) 62 13. Marc Marquez (Honda) 6014. Marco Bezzecchi (Ducati) 5515. Luca Marini (Ducati) 5216. Takaaki Nakagami (Honda) 42 17. Pol Espargarò (Honda) 4018. Alex Marquez (Honda) 2719. Franco Morbidelli (Yamaha) 2520. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 18 21. Darryn Binder (Yamaha) 1022. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1023. Remy Gardner (KTM) 9 24. Raul Fernandez (KTM) 5 Foto:.com Press

