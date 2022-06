Challenger Milano 2022, Passaro si ferma in finale: Coria trionfa dopo due duri set (Di domenica 26 giugno 2022) Federico Coria ha eliminato Francesco Passaro per 7-6(2), 6-4 in finale al Challenger di Milano 2022, riscattando l’ultimo atto del torneo perso per mano di Gian Marco Moroni nel 2021. Quarto titolo a questo livello per il tennista di Rosario, già giustiziere di uno sfortunato Luciano Darderi ai quarti di finale; partenza forte e vigoria in ogni situazione di gioco per quanto concerne il giovane Passaro, spesso però causa sui nel contesto di alcune incertezze nei momenti clou della partita. Il perugino, infatti, ha commesso vari e gravi errori di rovescio, sui colpo meno incisivo, e forzato talvolta troppo con il punto forte del suo repertorio, il dritto, un mix alla lunga letale. Terza finale persa da Passaro in ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Federicoha eliminato Francescoper 7-6(2), 6-4 inaldi, riscattando l’ultimo atto del torneo perso per mano di Gian Marco Moroni nel 2021. Quarto titolo a questo livello per il tennista di Rosario, già giustiziere di uno sfortunato Luciano Darderi ai quarti di; partenza forte e vigoria in ogni situazione di gioco per quanto concerne il giovane, spesso però causa sui nel contesto di alcune incertezze nei momenti clou della partita. Il perugino, infatti, ha commesso vari e gravi errori di rovescio, sui colpo meno incisivo, e forzato talvolta troppo con il punto forte del suo repertorio, il dritto, un mix alla lunga letale. Terzapersa dain ...

