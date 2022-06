Calciomercato Napoli, Osimhen vuole andare via? Tutta la verità (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Napoli La squadra azzurra, in questa finestra di mercato, potrebbe perdere un’altra pedina fondamentale: Victor Osimhen Questa sessione di Calciomercato sta portando via da Napoli numerose pedine fondamentali. Molti senatori hanno, già, lasciato la squadra, mentre altri sembrano essere sul piede di partenza. Negli ultimi giorni a tenere banco è il caso Victor Osimhen. Victor Osimhen via da Napoli? (Instagram)Victor Osimhen è confuso, c’è il rischio che il giocatore possa cambiare squadra, anche in questa sessione di Calciomercato. L’attaccante nigeriano, una delle pedine fondamentali della rosa di Spalletti, rischia di lasciare la città partenopea. Il ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 giugno 2022)La squadra azzurra, in questa finestra di mercato, potrebbe perdere un’altra pedina fondamentale: VictorQuesta sessione dista portandodanumerose pedine fondamentali. Molti senatori hanno, già, lasciato la squadra, mentre altri sembrano essere sul piede di partenza. Negli ultimi giorni a tenere banco è il caso Victor. Victorda? (Instagram)Victorè confuso, c’è il rischio che il giocatore possa cambiare squadra, anche in questa sessione di. L’attaccante nigeriano, una delle pedine fondamentali della rosa di Spalletti, rischia di lasciare la città partenopea. Il ...

